Курск, 14 марта, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю освободили 28 населённых пунктов Курской области. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также ведомство напомнило об освобождении в указанный период населённого пункта Новенькое в Сумской области.

«В результате решительных действий группировки войск «Север» освобождены 29 населенных пунктов: Суджа, Викторовка, Николаевка, Старая Сорочина, Лебедевка, Косица, Малая Локня, Черкасское Поречное, Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Кубаткин, Колмаков, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный, Казачья Локня, Первый Княжий, Второй Княжий, Замостье, Мирный, Подол, Меловой, Гончаровка Курской области, а также Новенькое Сумской области», — сказано в сообщении.

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