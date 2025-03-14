Москва, 14 марта, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Белоруссия не является «иждивенцем» в Союзном государстве, поскольку в республике есть много того, что необходимо России, заявил 14 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления в Совете Федерации.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что решение о создании Союзного государства было правильным.

«Знаете, когда говорят об иждивенчестве, и это было сплошь, то, встречаясь так с глазу на глаз со своим старшим братом, я ему говорю, Владимир Владимирович, ну это надо было придумать, все эти санкции, давление на нас, чтобы в России наконец поняли, что Беларусь важна для России», — отметил Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко 13 марта прибыл с официальным визитом в Россию. В тот же день он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств подписали ряд документов, а также обменялась грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Путин отметил, что отношения двух стран являются «в прямом смысле слова» братскими, а Россия является главным экономическим партнёром Белоруссии.

14 марта Лукашенко выступил в Совете Федерации. Он, в частности, заявил, что Белоруссия в ближайшее время вряд ли войдёт в состав России. Также Лукашенко рассказал, что ракетный комплекс «Орешник» в ближайшее время поступит на вооружение белорусской армии.