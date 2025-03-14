Весь мир, 14 марта, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Постоянные представители стран Евросоюза (TC) приняли решение сохранить российского предпринимателя Михаила Фридмана в санкционном списке. Как сообщает агентство Reuters, это решение было принято, несмотря на позицию Венгрии по этому вопросу.

Global Look Press

По данным Financial Times (FT), 13 марта Венгрия предупредила о возможном блокировании продления санкций ЕС против около 2 тыс. россиян, если ограничения не будут сняты с Фридмана.

СМИ уточнили, что по решению представителей из списка были исключены три умерших человека.

ЕС также продлил санкции в отношении более 2,4 тыс. граждан России, Белоруссии, Ирана, Китая, КНДР, Сирии, Украины и других стран в связи с военной операцией России. В санкционный список вошли бизнесмены, чиновники, правоохранители, общественные деятели и журналисты. Санкции продлеваются дважды в год — в марте и сентябре. Эти персональные меры предполагают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов в европейских юрисдикциях. Они действуют независимо от экономических санкций, которые также продлеваются дважды в год — в январе и июле.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале, появилась информация о том, что Фридман и Пётр Авен продали свои доли в «Альфа-банке» и «Альфастраховании» в попытке избавиться от санкций ЕС. В материале уточняется FT, что бизнесмены провели сделку еще в 2024 году. Сделка предусматривала продажу 35% акций банка и 42% акций страховой компании бизнес-партнеру Андрею Косогову. Сумма составила 240 млрд рублей. Фридман и Авен надеялись, что продажа их долей поможет оспорить санкции ЕС. Сами предприниматели не стали комментировать новость о продаже акций.

В апреле 2023 года Европейский суд общей юрисдикции отменил санкции против этих предпринимателей, но это касалось только периода с февраля 2022 года по март 2023 года. Это не привело к автоматическому исключению их из черного списка ЕС, для чего требовалось отдельное решение Совета ЕС.

В сентябре 2024 года Европейский суд подтвердил решение Совета ЕС, согласно которому бизнесмены обязаны декларировать свои экономические ресурсы и сотрудничать с органами стран ЕС.