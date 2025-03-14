Москва, 14 марта, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Белоруссия в ближайшее время вряд ли войдет в состав России, как и РФ вряд ли войдет в состав республики. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время выступления в Совете Федерации РФ.

РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Когда Россия войдет в состав Белоруссии или, наоборот, Белоруссия войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время. Если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что «надо идти спокойно» и шаг за шагом что-то реализовывать, как это происходит на данный момент. Белорусский лидер подчеркнул, что Россия никогда не потеряет Белоруссию, если почувствует душу ее народа.

«Если будет так, то Беларусь будет, как в трудные времена, вместе с россиянами, вместе с РФ. <…> По-другому быть не должно. Мы самые близкие. Это проверено временем и доказано реальными делами», — указал Лукашенко.

Президент Белоруссии прибыл с рабочим визитом в Москву 13 марта. В пятницу, после беседы «один на один», Лукашенко и президент России Владимир Путин продолжили общение в расширенном составе с участием членов делегаций.

Позже по итогам переговоров лидеров двух государств состоялась совместная пресс-конференция. Также был подписан ряд межгосударственных и межведомственных документов, включая совместное заявление и соглашение о защите граждан двух стран от необоснованного преследования со стороны зарубежных структур.