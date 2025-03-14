Нью-Йорк, США, 14 марта, 2025, 13:41 — ИА Регнум. Условия перемирия в зоне украинского конфликта, озвученные президентом России Владимиром Путиным, ставят Киев в ещё более невыгодное положение. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT).

РИА Новости

«Президент России Владимир Путин в четверг не исключил предложения США и Украины о месячном прекращении огня, но он выдвинул многочисленные условия, которые поставят Киев в ещё более невыгодное положение в случае возобновления боевых действий», — указано в публикации.

В издании также уточнили, что слова российского лидера прозвучали в тот момент, когда ВС РФ уже практически вытеснили силы ВСУ из Курской области. По мнению газеты, потеря Суджи также серьёзно отягощает положение Киева на мирных переговорах.

Как передавало ИА Регнум, Путин 13 марта по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле заявил, что инициатива о перемирии на Украине правильная, но остаётся решить несколько вопросов.

Глава государства подчеркнул, что Москва поддерживает инициативу о прекращении огня на 30 дней, но есть нюансы, которые требуют уточнения. Он высказал сомнения относительно организации процесса перемирия, особенно в той части Курской области, где всё ещё присутствуют украинские военные.