Курск, 14 марта, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Украинские военные массово проявляли жестокость и совершали военные преступления на территории Курской области. Об этом после встречи с заместителем председателя Следственного комитета Константином Корпусовым заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Станислав Красильников/РИА Новости

«К сожалению, примеры изуверств и военных преступлений боевиков носят массовый характер», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Он также добавил, что фиксируется много случаев вандализма со стороны украинских формирований. На текущий момент выявлено 48 разрушенных или пострадавших объектов культурного наследия в приграничье. Хинштейн подчеркнул, что ВСУ умышленно оскверняют православные храмы.

Врио главы региона отметил, что военные следователи оперативно фиксируют все факты преступлений украинских военных на местах обстрелов, опрашивают мирное население и устанавливают лиц, причастных к зверствам оккупантов, по каждому случаю возбуждают уголовные дела.

По его словам, планируется увеличить численность группировки военных следователей в регионе. Также врио губернатора добавил, что обратился к Следственному комитету России с просьбой взять на контроль многочисленные случаи варварства и вандализма, совершенные Вооруженными силами Украины в отношении объектов культурного наследия.

Как передавало ИА Регнум, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 2 марта сообщил, что от действий украинских вооружённых формирований в приграничных и тыловых регионах России погибли 652 мирных жителя. В их числе ― 23 ребенка. Также ранения получили 2980 человек, в том числе 169 детей. Глава ведомства добавил, что все факты расследуются, всего было возбуждено 2690 уголовных дел.

Глава СК назвал ужасающими преступления ВСУ против жителей в сёлах Николаево-Дарьино, Русское Поречное, Коренево в Курской области. Он также не исключил подобные злодеяния в других населенных пунктах, которые временно находятся под контролем Киева.

Потерпевшими от атак ВСУ в Курской области признаны более 27 тыс. человек. Всего по уголовным делам о событиях в российском регионе допрошены более 39 тыс. человек. По словам Бастрыкина, после вторжения в Курскую область украинские военные уничтожили более 20 объектов культурного наследия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 марта во время брифинга едва сдерживала слезы, когда приводила данные о детях, погибших из-за атак ВСУ на российские регионы. По ее словам, в Белгородской области ранения получили 88 детей, погибли 12. В Курской области ранены 24 ребенка, четверо погибли.

Она добавила, что от преступных действий киевского режима начиная с 2014 года пострадали и погибли не менее 1,7 тыс. детей. За прошедший год наибольшее число пострадавших от действий ВСУ детей фиксировалось в ДНР. Там ранения получили 127 несовершеннолетних, погибли 11.