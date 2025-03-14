Москва, 14 марта, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Российский ракетный комплекс «Орешник» в скором времени поступит на вооружение армии Белоруссии, заявил глава республики Александр Лукашенко в ходе выступления в Совете Федерации РФ 14 марта.

РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Нам передано тактическое ядерное оружие. Скоро на вооружение белорусской армии поступят новейшие комплексы гиперзвукового оружия «Орешник», — сказал Лукашенко.

По его словам, пусковую часть к этой ракете производят в Белоруссии. Лукашенко также отметил, что Минск в ближайшее время рассчитывает получить от Москвы несколько ракет, а пусковые установки сделают в стране. Он добавил, что место размещения систем ракетного комплекса накануне обсуждалось с президентом России Владимиром Путиным.

Это было первое выступление Лукашенко в Совфеде. Ранее, 13 марта, белорусский лидер прибыл в Москву с официальным визитом. После беседы один на один Лукашенко и Путин продолжили общение в расширенном составе, с участием членов делегаций. Это первая зарубежная поездка Лукашенко после переизбрания на пост президента в январе 2025 года. В ходе встречи лидеры России и Белоруссии подписали совместное заявление, а также несколько документов.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря 2024 года Лукашенко обратился к российскому коллеге с просьбой разместить новейшую российскую ракетную систему «Орешник» на территории Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что в случае одобрения этой просьбы Минск должен самостоятельно определять возможные цели для этих ракет.

В ответ Путин сообщил, что размещение «Орешника» в Белоруссии будет возможно во второй половине 2025 года, когда Россия увеличит производство этой системы. Российский президент также добавил, что затраты на размещение ракет будут покрыты соответствующими средствами.

Вооруженные силы России впервые применили «Орешник» 21 ноября 2024 года, нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске в качестве ответной меры после применения ВСУ натовских систем ATACMS. Президент РФ назвал создание «Орешника» историческим событием в ракетно-космической области.