Москва, 14 марта, 2025, 13:24 — ИА Регнум. Москва выразила обеспокоенность растущей милитаризацией архипелага Шпицберген и призвала норвежскую сторону отказаться от активности, усиливающей напряжённость в регионе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Xinhua/ABACA/ТАСС

Теме Шпицбергена была посвящена рабочая встреча с норвежским послом Робертом Квиле.

Активность Осло, указали в ведомстве, подрывает международно-правовые основы режима архипелага, способствует привнесению на его территорию конфликтного потенциала, ведёт к нагнетанию напряженности. Норвегия вовлекает Шпицберген в орбиту военно-политического планирования с подключением США и НАТО.

«В частности, на архипелаге функционируют объекты двойного назначения, позволяющие наряду с гражданскими выполнять задачи военно-прикладного характера, включая ведение боевых действий на территории третьих стран», — уточнили в МИД.

В министерстве напомнили, что договор от 1920 года установил в отношении архипелага международно-правовой режим, предусматривающий его исключительно мирное развитие, и запретил использовать острова в военных целях.

В декабре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика норвежских властей и их союзников может вовлечь архипелаг Шпицберген в украинский конфликт. Она уточнила, что, по информации норвежских СМИ, расположенная на Шпицбергене станция спутникового слежения используется для получения сведений в интересах спецслужб и военных ведомств США и Украины для поддержки боевых действий против России. Под прикрытием так называемой защиты суверенитета Шпицберген превращается в полигон, накачанный средствами ведения разведки, добавила она.