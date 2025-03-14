Москва, 14 марта, 2025, 13:02 — ИА Регнум. Время нового разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не согласовано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Lehtikuva Jussi Nukari/Global Look Press

«Точное время разговора двух президентов пока не согласовано. Но вместе с тем после того, как господин Уиткофф всю информацию, полученную в Москве, доведет до своего главы государства, будем определяться со сроками проведения разговора», — ответил представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что обе стороны понимают важность такого разговора.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Уиткофф прибыл в Москву. Его самолет Gulfstream G650ER вылетел из Катара, где Уиткофф провел переговоры по вопросу заложников в Газе и встретился с премьер-министром страны.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Уиткофф, находясь в Москве, информирует Вашингтон о ходе переговоров.