Москва, 14 марта, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Здание легендарного цирка на проспекте Вернадского давно уже устарело и требует замены. Такое мнение высказал артист Большого Московского цирка Илья Калинин.

Личный блог Сергея Собянина Концепция цирка архитектурного бюро Apex

«Я хочу заметить, что за эти восемь лет в Большом Московском цирке оснащение и в принципе состояние цирка, к сожалению, ухудшается», — сказал он газете «Комсомольская правда».

По словам Калинина, нынешнее здание Большого Московского цирка не сможет реализовывать в достаточной мере запросы современных артистов — высокотехнологичные и конкурентоспособные шоу требуют серьезного переоснащения. Он привел в пример китайский цирк «Чемелонг», который «шагнул в технологиях на несколько ходов вперёд».

Среди основных проблем старого здания Московского цирка артист перечислил устаревшее оборудование, недостаток комфорта для зрителей и артистов, а также сложные условия для тренировок. «Летом в зале действительно душно, и это усложняет работу артистов и персонала во время проведения спектаклей», — пояснил он.

Решить проблемы может новая площадка с современным репетиционным манежем, подвесными механизмами и большим пространством для декораций и костюмов. «Комфортные и безопасные тренировки эффективнее было бы проводить на новой площадке с репетиционным манежем, который был бы аналогом основного манежа как по высоте, так и по ширине, и по оснащению, где подкупольное пространство должно быть настолько же функциональным и отвечать требованиям безопасности», — сказал Калинин.

Он добавил, что для создания и хранения декораций и костюмов тоже необходимо больше пространства. «И самый главный вопрос — это комфортное содержание животных», — подчеркнул Калинин.

Москвичи выбрали облик нового цирка с помощью платформы «Активный гражданин». Победил проект от архитектурного бюро «АПЕКС». В голосовании впервые участвовали не только взрослые, но и дети.

Илья Калинин подчеркнул, что решение дать право выбора детям было очень важным и правильным. «Они искренне любят цирк, восхищаются артистами и верят в чудо. Именно поэтому так важно было услышать их голоса при выборе будущего Большого Московского цирка», — сказал артист.

Решение предоставить возможность высказаться детям поддержал заслуженный артист России Алексей Маклаков. «Благодаря такому подходу была выбрана яркая, красочная идея. С нетерпением ждем открытия обновленного цирка и новых ярких эмоций!» — сказал актер.

Новый облик цирка оценил архитектор Вадим Греков. «В очередной раз мы имеем шанс сделать яркий, очень необычный знаковый объект, архитектура которого станет знаком времени, полного динамики и больших перемен», — отметил Греков.

Как сообщало ранее ИА Регнум, новый Большой Московский цирк построят на северо-западе столицы в Мневниковской пойме.