Лондон, 14 марта, 2025, 13:01 — ИА Регнум. В Британии признали виновной в рабовладении судью Организации Объединенных Наций (ООН) из Уганды Лидию Мугамбе. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Uganda’s Justice Лидия Мугамбе

«Британские присяжные осудили судью ООН Лидию Мугамбе за то, что она заставила молодую женщину работать в качестве рабыни и бесплатно обеспечивать уход за детьми, после того как Мугамбе обманом заманила ее в Великобританию», — говорится в сообщении агентства.

По данным агентства, сторона обвинения доказала, что судья ООН «эксплуатировала и издевалась над своей жертвой, пользуясь ее непониманием своих прав на должным образом оплачиваемую работу и обманывая ее относительно цели ее приезда в Великобританию».

Как утверждает адвокат британского ведомства Кэролайн Хоуи, Мугамбе сговорилась с заместителем верховного комиссара Уганды Джоном Мугервой, чтобы жертва могла получить визу «под предлогом того, что она будет работать в домашнем хозяйстве и офисе дипломата». Как только жертва приехала в Британию, ее отвезли в дом Мугамбе, отобрали документы и заставили работать неоплачиваемой няней.

Мугамбе отрицала, что заставляла молодую угандийку выполнять работу по дому, и сказала, что она «всегда» относилась к ней с любовью, заботой и терпением. Судебное слушание было приостановлено из-за «нездорового вида» обвиняемой. Уточняется, что приговор по делу Мугамбе вынесут 2 мая.

Как передавало ранее ИА Регнум, айтишник из России Вадим оказался в рабстве в Мьянме. Молодой мужчина из амурского Благовещенска получил предложение о работе от китайского бизнесмена, который попросил его переехать в Мьянму, сообщив, что якобы удалённая работа невозможна. Когда айтишник приехал на место, у него забрали паспорт и отправили в офис. Хакер работал по 20 часов в течение полугода, он вынужденно обманывал россиян, а за услуги его просто кормили. Позже он устроил бунт с другими заложниками из Шри-Ланки и сбежал в Таиланд.