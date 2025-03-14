Москва, 14 марта, 2025, 12:51 — ИА Регнум. В администрации президента России не подтвердили информацию о том, что специального посланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога якобы отстранили от переговоров по Украине по просьбе Кремля. Об этом 14 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Кит Келлог

«Нет, я не могу подтвердить, но, наверное, было бы абсурдно думать, что Россия может влезать в американские внутренние дела», ― указал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что кого назначать или не назначать ― это дело Вашингтона.

Как передавало ИА Регнум, о том, что спецпредставителя президента США Келлога отстранили от переговорного процесса по Украине на условиях России, 13 марта сообщил телеканал NBC News. В материале утверждается, что его исключили из переговоров на высоком уровне после того, как Кремль заявил, что не желает его там видеть.

Журналисты привели высказывание осведомлённого российского чиновника, который напомнил, что Келлог является американским генералом и он занимает «слишком проукраинскую позицию». При этом чиновник не привёл точной информации, когда именно это пожелание передали в Белый дом.

11 марта издание Politico отмечало, что причастность Кита Келлога к решению урегулирования конфликта на Украине находится под большим вопросом. Спецпредставитель главы Белого дома вносит путаницу в вопрос о том, кто чем занимается, указал источник. Кроме того, газета назвала активных участников процесса, таких как госсекретарь США Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

11 марта Рубио объявил, что представители Украины в ходе переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня, и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что он будет положительным.

Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает её, но есть вопросы, которые следует обсудить. Глава государства поинтересовался, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто потом будет на кого сваливать нарушение этой договоренности.