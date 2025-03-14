Москва, 14 марта, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС

Уиткофф представил дополнительную информацию по предложению США о перемирии на Украине, Путин, в свою очередь, передал «дополнительные сигналы» для Дональда Трампа, сказал Песков.

«Вчера поздно вечером уже он был принят президентом Путиным, была предоставлена российской стороне дополнительная информация. Через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа», — отметил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, Путин 13 марта заявил, что Россия в целом поддерживает инициативу США о приостановке огня на Украине на 30 дней, «но есть нюансы». Президент отметил, что в числе этих нюансов — будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации.

Трамп, комментируя ответ Путина на своё предложение, назвал его «многообещающим, но не полным».

Путин ранее отмечал, что Россия стремится не к временному, а к постоянному урегулированию конфликта, а для этого должны быть ликвидированы его первопричины. Президент указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.