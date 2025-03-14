Москва, 14 марта, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в середине дня в пятницу, 14 марта, президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор.

Алексей Дружинин/ТАСС

«Ожидаем, что сегодня в середине дня еще один международный телефонный разговор состоится», — сказал Песков журналистам во время ежедневного брифинга.

С кем именно Путину предстоит провести разговор представитель Кремля не уточнил.

Как передавало ранее ИА Регнум, Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом Аль Саудом.

В ходе диалога они обсудили существующие области сотрудничества между двумя странами и пути их развития, а также рассмотрели усилия, предпринятые для разрешения украинского кризиса.

Наследный принц также подтвердил приверженность Саудовской Аравии приложению всех усилий для содействия диалогу и достижения политического решения кризиса на Украине.