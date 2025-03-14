Москва, 14 марта, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Россия считает незаконными западные санкции, принятые в отношении Ирана из-за ядерной программы. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Sergey Elagin/Global Look Press

«Иранская сторона никогда не говорила ни одного слова о намерении получить у себя в стране, в своем пользовании ядерное оружие. Поэтому в этом плане, конечно же, все санкции, все ограничения являются незаконными в нашем восприятии, поэтому нужно дальше продолжать дипломатические усилия для решения этой проблемы», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков также уточнил, что президенту России Владимиру Путину будут представлены все необходимые доклады о результатах встречи России, Китая и Ирана в Пекине.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2018 года Дональд Трамп во время своего первого президентского срока подписал указ о выходе США из сделки по иранской ядерной программе. Его администрация также ввела санкции против энергетического, нефтехимического и финансового секторов Ирана.

4 марта Bloomberg написало, что администрация Трампа попросила Россию выступить посредником в переговорах с Ираном, на что Москва согласилась. Отмечалось, что Вашингтон хочет обсудить с Тегераном ядерную программу исламской республики и поддержку Ираном антиамериканских сил в регионе.

5 марта Песков заявил, что тема Ирана была затронута в ходе переговоров представителей России и США в Эр-Рияде 18 февраля, однако её не обсуждали детально. Он также отметил, что проблемы Вашингтона и Тегерана должны решаться исключительно путём переговоров.

14 марта Китай, Россия и Иран на встрече в Пекине по иранской ядерной проблеме выступили за отмену всех односторонних незаконных санкций.