Москва, 14 марта, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в целом согласен с позицией американского коллеги Дональда Трампа по украинскому урегулированию, но есть вопросы, требующие решения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Он прокомментировал слова советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца о том, что в Белом доме с «осторожным оптимизмом» оценивают возможности урегулирования кризиса на Украине. Песков согласился, что основания для такого оптимизма, безусловно, есть.

«Действительно, ещё многое предстоит сделать, тем не менее президент солидаризирован с позицией господина Трампа», — сказал представитель Кремля.

Днём ранее Путин заявил, что поддерживает Трампа в плане урегулирования, но озвучил ряд вопросов, которые требуют совместного поиска ответа, напомнил он.

Песков также сообщил, что накануне поздно вечером Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования. Через него российский президент передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа.

По словам пресс-секретаря, и в Москве, и в Вашингтоне понимают, что необходим разговор двух президентов. Сроки проведения разговора Путина и Трампа будут определены после того, как Уиткофф передаст полученное в России послание, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта самолёт Уиткоффа, вылетевший из Катара, приземлился в Москве. Ранее в этот день Песков подтвердил журналистам, что представители США летят в Москву для обсуждения ситуации на Украине, с ними запланированы контакты. При этом он призвал «не забегать вперёд» и заверил, что позже в Кремле предоставят подробности.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков и Майк Уолтц провели телефонный разговор. В ходе беседы, уточнил Песков, российской стороне предоставили «определённую информацию» о результатах переговоров с представителями Киева в Джидде 11 марта.

По итогам этих переговоров было опубликовано заявление, в котором Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней, а Вашингтон пообещал возобновить передачу разведданных и оказание помощи Украине.