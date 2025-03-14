Москва, 14 марта, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что за неправомерные действия норвежской команды по прыжкам с трамплина с экипировкой необходимо наказывать «по полной программе». Комментарий спортсмена опубликовал портал «ВсёПроСпорт».

Сергей Бобылев/ТАСС

Тихонов назвал норвежцев дерзкими и склонными к манипуляциям. По его словам, они пытаются всех обвинить, выступают против допуска российских лыжников.

«Норвежцев для меня вообще не существует. Это хамы и астматики <…> Они и в биатлоне всегда финишировали в соплях и всегда упрекают остальных, навязывая свою волю», ― прокомментировал спортсмен.

В качестве оптимального наказания за скандал с экипировкой Тихонов предложил дисквалифицировать весь лыжный спорт в Норвегии на пять-семь лет.

«Не надо всех спортсменов у них отстранять, только представителей лыжного спорта. Что касается лишения флага и гимна, я думаю, что этого мало», ― добавил олимпиец.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта спортивный директор сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Ян-Эрик Ольбу заявил, что команда в ходе домашнего чемпионата мира по лыжным видам спорта в Тронхейме использовала мошеннический прием с экипировкой.

Организаторы соревнований выявили армированную нить в паховых областях костюмов спортсменов Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга, а также у двоеборца Йоргена Гробака. Это является нарушением, так как твердый каркас костюма может работать в качестве аэрокрыла. Ольбу признал, что персонал его команды понимал, что идет на нарушение правил.

В результате скандала прыгунов и двоеборца дисквалифицировали, а Ольбу взял на себя вину за произошедшее. FIS, в свою очередь, организовала расследование инцидента.

Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш осудил произошедшее. Он заявил, что любые хитрости и манипуляции здесь неприемлемы. По словам Элиаша, особенно его возмутило то, что нарушения негативно отразились на репутации всего чемпионата и на тех спортсменах, которые честно боролись за победу.