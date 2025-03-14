Берн, 14 марта, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение российской сборной и спортивных клубов от участия в международных турнирах до мая 2025 года. Об этом сообщается на сайте спортивной организации.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Статус отстранения России и Белоруссии продлён до следующего заседания центрального совета FIBA, которое состоится в мае 2025 года», — указано в публикации.

В мае 2022 года FIBA отстранила все национальные сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях. В пресс-службе организации заявили, что аннулируют результаты сборных в турнирах, в которых они принимали участие ранее.

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года исполком FIBA также принял решение не допустить сборную России по баскетболу до предквалификационного турнира к летним Олимпийским играм в Париже.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что подходы МОК по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Чиновники присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет, добавил глава государства. Он назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России.