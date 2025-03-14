Москва, 14 марта, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Российские войска за сутки отразили одну контратаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, а также нанесли новые удары по формированиям противника в Сумской области. Об этом 14 марта сообщило Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь и Рубаншина, а также Александрия, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новониколаевка, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

За сутки формирования ВСУ потеряли на курском направлении более 260 бойцов, также были ликвидированы пять бронетранспортёров, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномёта, а также три пункта управления БПЛА. 12 украинских военных сдались в плен ВС России.

Кроме того, Минобороны проинформировало об освобождении населённого пункта Гончаровка, расположенного в окрестностях Суджи. Потери противника за время ведения боевых действий в регионе превысили 67,4 тыс. человек. ВСУ также потеряли 392 танка, 316 боевых машин пехоты и 283 бронетранспортёра.

Как передавало ИА Регнум, вечером 12 марта президент РФ Владимир Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские военнослужащие могут полностью освободить Курскую область в течение нескольких дней.