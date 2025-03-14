* физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Одесса, Украина, 14 марта, 2025, 12:27 — ИА Регнум. В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов Демьяна Ганула (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом 14 марта сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на источник в полиции.

ИА Регнум

Днём 14 марта издание сообщило, что на Александровском проспекте в центре Одессы был убит мужчина. По данным очевидцев, жертва убегала, в неё было произведено два выстрела. Стрелявший был в военной форме.

Сообщалось, что убитым был Ганул. «Страна. ua» отметила, что это подтверждается различимыми на фото татуировками на теле жертвы.

Позднее МВД Украины подтвердило личность убитого.

Ганул — бывший руководитель силового блока одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также других радикальных формирований. Он был одним из организаторов и исполнителем убийств в одесском Доме профсоюзов.

Социальные сети

Как передавало ИА Регнум, днём 2 мая 2014 года в центре Одессы начались потасовки между активистами Антимайдана и радикалами Евромайдана. Горожане укрылись от нападавших националистов в Доме профсоюзов, но те окружили и подожгли здание. В результате трагедии погибли 48 человек, пострадали более 240.

Также Ганул был причастен к ряду других радикальных акций и нападений. В частности, он вместе с сообщником разбил изображение Владимира Ленина и советскую звезду на постаменте в центре Одессы. Украинский суд составил в его отношении протокол о мелком хулиганстве.

В апреле 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Ганула, обвиняемого по статье о повреждении воинских захоронений и памятников, а также по статье о нападении либо угрозе нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.