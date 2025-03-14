Москва, 14 марта, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Российские военные освободили село Гончаровка близ курской Суджи. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Гончаровка в Курской области», — говорится в сообщении.

Село с запада примыкает к городу Суджа, об освобождении которого Минобороны объявило 13 марта.

По данным ведомства, за сутки украинские войска потеряли на курском направлении 260 военных, пять бронетранспортёров, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномёта, а также три пункта управления беспилотниками. Кроме того, 12 бойцов ВСУ сдались в плен.

Общие потери ВСУ в Курской области превысили 67,4 тыс. бойцов. Противник также потерял 392 танка, 316 боевых машин пехоты и 283 бронетранспортёра.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поблагодарил российских военных, освободивших Суджу, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Он отметил, что днём ранее военные пообещали ему вернуть контроль над городом.

Вечером 12 марта Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер украинских войск и иностранных наёмников. Президент выразил благодарность всем военнослужащим, участвующим в освобождении региона.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что российские войска освободили более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными в Курской области. Всего в ходе наступательных действий было освобождено более 1,1 тыс. кв. км территории.