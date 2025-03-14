Киев, 14 марта, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Андрей Сибига не явился в Верховную раду, чтобы отчитаться о переговорах с делегацией США в саудовской Джидде. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своём Telegram-канале.

Global Look Press Глава МИД Украины Андрей Сибига

«Сибига прислал письмо и поблагодарил за приглашение в Раду. Но сообщил, что не может быть на заседании из-за того, что сегодня у него встречи с министрами иностранных дел Австрии и Португалии, и предложил назначить другую дату», — рассказал он.

Он также уточнил, что решение о вызове Сибиги украинские депутаты приняли лишь со второго раза, ведь после первого голосования инициатива не набрала достаточного количества голосов.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта США и Украина провели переговоры в саудовской Джидде, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. В составе украинской делегации присутствовал Сибига.

12 марта Сибига заявил, что в ходе мирного урегулирования украинского кризиса киевский режим не хочет подписывать соглашения в формате «Минск-3» или «Ялта-2». Также, по его словам, переговоры с делегацией Соединённых Штатов в саудовской Джидде станут историческим событием.