Москва, 14 марта, 2025, 13:07 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Москве и области ожидаются морозы и снег, что напомнит о недавно ушедшей зиме. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его словам, в ночь на субботу, 15 марта, в Москве возможен снег, а в Подмосковье температура может опуститься до –2°C. В понедельник, 17 марта, холодный фронт принесет локальные осадки в виде снега. Ночью температура будет около –1°C, а днем около 0°C.

«Природа опомнится» только с середины следующей недели, отметил синоптик. Благодаря антициклону погода улучшится, и в Москве, а также в Центральной России установятся теплые мартовские дни. Уже в среду температура поднимется до +6–7°C, а к субботе в разгар дня воздух прогреется до +14°C, добавил Тишковец.

Как сообщало ИА Регнум, Тишковец также предупредил, что сегодня, 14 марта, в Москве ожидается девятибалльный шторм. В пятницу снова будут дожди, а температура ночью составит +7–10°C, а днем +11–14°C, что также может стать рекордом. Порывы ветра в Москве в середине дня 14 марта достигнут опасных 18–23 м/с, а пик шторма придется на период с 15:00 до 18:00, что по шкале Бофорта соответствует девятибалльному шторму.

По словам Тишковца, при таком ветре воздушный поток оказывает давление до 30–35 кг на 1 квадратный метр, что может привести к поломке ветвей деревьев, их наклону, затруднению движения пешеходов, сносу шатких конструкций и повреждениям крыш и дымовых труб.