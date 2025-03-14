Вашингтон, 14 марта, 2025, 12:17 — ИА Регнум. Власти США, без каких-либо анонсов прекратив действие так называемой «Генеральной лицензии 8», тем самым «тайно» ужесточили санкции против России, не вводя новых ограничений, отметили в своей публикации 14 марта обозреватели агентства Bloomberg.

Лицензия предоставляла возможность проводить ограниченные операции с некоторыми российскими банками, такими как Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк» и Центральный банк, для оплаты за нефть, газ, уголь. Срок её действия истёк 12 марта, зарубежные компании не могут осуществлять финансовые операции с данными банками для указанных расчетов. По мнению ряда экспертов, это может привести к росту стоимости нефти.

«США ужесточают санкции в отношении России, ограничивая платежи за энергоносители, даже несмотря на то, что стремятся к мирным переговорам с правительством Путина по Украине», — отметили авторы.

Бывший сотрудник Госдепартамента Эдвард Фишман в интервью агентству заявил, что данное решение может повлиять на доходы России от продажи нефти и газа.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что президент США Дональд Трамп не стал продлевать действие указанной лицензии минфина страны.

При этом США изучают возможное сотрудничество с российским ПАО «Газпром» в рамках глобальных проектов. По оценкам экспертов, между представителями США и России уже были предварительные контакты по данному вопросу, однако неясно, кто именно ведёт переговоры.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что антироссийские санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Российский лидер отмечал, что, вопреки санкциям недружественных государств, экономика страны демонстрирует рост.

Путь к экономическому сотрудничеству России и США будет ещё более долгим, чем налаживание внешнеполитических отношений, подчеркнул 2 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, всему комплексу двусторонних отношений был нанесен огромный ущерб и сейчас Россия и США пытаются выйти на диалог и наладить все отношения.

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