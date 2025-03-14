Москва, 14 марта, 2025, 12:33 — ИА Регнум. Самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа вылетел из московского аэропорта Внуково. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.

Максим Блинов/РИА Новости

Как следует из данных сервиса, борт Gulfstream G650ER, которым пользуется спецпосланник, вылетел из Москвы в 01:54 мск и направился на юг. Приблизительно в 04:30 мск самолет совершил посадку в международном аэропорту Баку.

Самолёт Уиткоффа приземлился в Москве 13 марта. До этого борт Gulfstream G650ER, которым пользуется спецпосланник, вылетел из Катара, где Уиткофф накануне провёл переговоры о заложниках в Газе и встретился с катарским премьер-министром.

В этот же день помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Уиткофф информирует Вашингтон о ходе переговоров, чтобы президент Дональд Трамп принял решение о дальнейших шагах.

Днем ранее, 12 марта, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Уиткофф намерен посетить Москву, чтобы убедить президента России Владимира Путина согласиться на временное прекращение огня в зоне украинского конфликта.