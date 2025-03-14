Одесса, Украина, 14 марта, 2025, 12:17 — ИА Регнум. В центре украинской Одессы, на Александровском проспекте, неизвестные застрелили мужчину. Об этом 14 марта сообщило украинское издание «Страна. ua».

Kay Nietfeld/Global Look Press

«По словам очевидцев, мужчина убегал и в него было сделано два выстрела», — сказано в публикации издания в Telegram-канале.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции, официальных комментариев пока не поступало.

Новость дополняется.