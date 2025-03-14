В центре Одессы застрелили мужчину, пишет СМИ
«Страна. ua»: в центре Одессы застрелили мужчину
Одесса, Украина, 14 марта, 2025, 12:17 — ИА Регнум. В центре украинской Одессы, на Александровском проспекте, неизвестные застрелили мужчину. Об этом 14 марта сообщило украинское издание «Страна. ua».
Kay Nietfeld/Global Look Press
«По словам очевидцев, мужчина убегал и в него было сделано два выстрела», — сказано в публикации издания в Telegram-канале.
Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции, официальных комментариев пока не поступало.
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