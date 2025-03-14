Саратов, 14 марта, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Аэропорт Гагарин в городе Саратове на время приостановил работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Роман Пятаков/РИА Новости

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — отметил Кореняко.

Он уточнил, что ограничения введены в 11:00 мск для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

В ночь на 14 марта аэропорт Гагарин уже ограничивал приём и отправку рейсов. Решение действовало с 22:30 до 01:00 мск. За это время один борт ушёл на запасной аэродром, информировала Росавиация.

В настоящее время ограничения также действуют в нижегородском аэропорту Стригино, их ввели с 09:57 мск.

Утром 14 марта временные ограничения вводились на работу московского аэропорта Внуково и калужского аэропорта Грабцево. В целях безопасности Внуково приостановил приём и отправку рейсов в 06:13 мск, Грабцево — в 05:25 мск. Ограничения действовали до 07:27 мск, за это время четыре рейса, следовавших во Внуково, приземлились на запасном аэродроме, информировала Росавиация.

Кроме того, действовали ограничения в аэропорту Сочи — с 02:53 до 03:25 мск.