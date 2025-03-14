Москва, 14 марта, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Уровень доверия к президенту России Владимиру Путину увеличился до 83%. Такие данные были опубликованы 14 марта по результатам опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«О доверии Владимиру Путину заявили 83% россиян», — отмечается в сообщении службы.

Кроме того, по данным ФОМ, 83% россиян считают, что Путин в целом хорошо выполняет свои обязанности на посту президента страны, 6% респондентов имеют противоположное мнение. Исследование проводилось с 7 по 9 марта, в нём приняли участие 1,5 тыс. человек из 97 населённых пунктов в 51 субъекте РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля были опубликованы результаты опроса фонда «Общественное мнение», согласно которым 81% россиян доверяют президенту России, а 82% уверены в том, что он эффективно выполняет свои обязанности на посту главы государства.