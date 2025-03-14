Брюссель, 14 марта, 2025, 11:57 — ИА Регнум. Евросоюз намерен создать добровольный фонд помощи Украине, чтобы обойти вето Венгрии. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источник.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«ЕС предложил создать фонд для отправки от 20 до 40 млрд евро военной помощи Украине, чтобы избежать любого вето со стороны Венгрии. В качестве первого шага лидеры ЕС должны договориться о выделении 5 млрд евро на 2 млн снарядов крупнокалиберной артиллерии в 2025 году», — указано в публикации.

Уточняется, что страны ЕС будут участвовать в помощи Украине в зависимости от своего экономического веса, а также отмечается, что часть финансирования будет обеспечена за счёт прибыли от замороженных российских активов.

Как передавало ИА Регнум, Венгрия стала единственной из стран — членов ЕС, которая не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. План милитаризации Европы (ReArm EU) и расширения помощи Украине на общую сумму €800 млрд, предложенный Еврокомиссией, поддержали 26 стран из 27. Лидеры ЕС намерены продолжить обсуждение темы на саммитах в марте и июне.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пожаловалась на блокирование Венгрией решений по Украине. В связи с этим она обратила внимание на инициативу по созданию коалиции большинства в ЕС, которая может позволить исключить право одной страны заблокировать решение остальных.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что никакие иностранные вооружения не способны изменить ход спецоперации на Украине. Глава государства также подчеркивал, что поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.