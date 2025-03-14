Москва, 14 марта, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Инфраструктура, предназначенная для поставок российского газа в Европу, не должна простаивать. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам вице-премьера, отказ от российского газа обернулся негативными последствиями для европейской экономики. Сегодня она демонстрирует нулевые и отрицательные темпы роста.

«В целом, мне кажется, что та инфраструктура, которая была создана ещё давно, — она не должна простаивать», — сказал Новак на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

В декабре в интервью телеканалу «Россия 24» Новак отмечал, что для Европы российский газ наиболее выгоден с точки зрения цены и логистики, тогда как за поставки из США им приходится переплачивать в условиях конкуренции с Китаем.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января Россия не поставляет природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующие соглашения. В Еврокомиссии тогда заявили, что якобы были готовы к такой ситуации. При этом агентство Bloomberg отмечало, что страны ЕС из-за холодной погоды тратят собственные запасы газа самыми быстрыми темпами за последние семь лет.

В конце января ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Европа проиграла в прокси-войне на Украине и снова хочет вернуться к импорту российского газа, так как её экономика оказалась на грани краха. Так он прокомментировал публикацию The Financial Times о том, что некоторые страны ЕС предложили включить в сделку по Украине возобновление поставок российского трубопроводного газа.