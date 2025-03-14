Москва, 14 марта, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Самец пумы Геркулес привыкает к своему вольеру на территории ветеринарного корпуса Московского зоопарка. Он уже начал принимать пищу и гулять по ночам, что соответствует природному поведению пум.

Александр Щербак/ТАСС

10 марта Геркулес начал есть на уличной территории своего вольера. В тот же день он начал спокойно есть рядом со своими ветврачами и зоологами, которые за ним ухаживают. Кроме того, Геркулес начал играть с сотрудниками Московского зоопарка, в том числе прикасаясь лапой к шарику на палочке, а также к венику.

Уже к 11 марта Геркулес согласился принимать еду с пинцета зоолога — это демонстрация спокойного, доверчивого поведения. Это показывает, что между сотрудниками и самцом пумы формируется доверие, что снижает возможный стресс, связанный с ветеринарными процедурами.

Также самец пумы всё чаще выходит на улицу, в том числе и днём, активно осваивает и метит свою новую территорию.

Внешне Геркулес стабилен, не показывает каких-либо отклонений. Гематология и биохимия крови в рамках референса для пум. «Сейчас Геркулес окружен профессионалами, которые круглосуточно наблюдают за ним, предоставляя высококвалифицированное лечение и сбалансированное питание. Ветеринарные врачи будут и дальше наблюдать за состоянием самца пумы в динамике, проводя все необходимые тесты, если они будут необходимы», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Как сообщало ИА Регнум, Геркулес приехал в зоопарк 6 марта. Ранее хищник находился в квартире у жителя столицы. Московский зоопарк постарается создать максимально благоприятные условия для пумы.