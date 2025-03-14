Москва, 14 марта, 2025, 11:38 — ИА Регнум. В «СберУниверситете» открылась Школа финансов, где можно повысить квалификацию. Образовательные программы будут интересны финдиректорам, аналитикам, бухгалтерам, руководителям казначейств, руководителям операционной функции, а также предпринимателям и собственникам компаний, которые хотят повысить эффективность бизнеса.

Софья Сандурская/ТАСС

Преподаватели школы — профессионалы с большим практическим опытом. Среди них — руководители Центробанка, Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы и топ-менеджеры «Сбера».

«Финансовая экспертиза «Сбера» — сильнейшая на рынке. Регулярное повышение квалификации в эпоху стремительного развития технологий становится необходимостью», — сказал старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов.

Он отметил, что системы на основе искусственного интеллекта сегодня способны кардинально повысить эффективность финансовой функции компании. «Сбер» уже завершил цифровую трансформацию этого направления и готов делиться своими практическими наработками в Школе финансов, которая открылась в «СберУниверситете». Опытные преподаватели познакомят всех, кто захочет повысить уровень своих знаний, с актуальными трендами в сфере финансов и помогут внедрить AI-инструменты в работу компании», — подчеркнул Скворцов.

Школа финансов предлагает шесть образовательных программ, в том числе ряд образовательных решений в области цифровых финансов и новых актуальных направлений, таких как исламское финансирование и центральные финансовые активы. Материалы, используемые в обучении, регулярно обновляются и базируются на актуальных трендах, а также содержат уникальные материалы исследований в области экономики, финансов и цифровой трансформации.