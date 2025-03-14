Москва, 14 марта, 2025, 11:31 — ИА Регнум. Российские военные сбили 28 украинских беспилотников над территорией пяти регионов и акваторией Чёрного моря, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи и утра 14 марта дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что наиболее массированному налёту подверглась Брянская область — там сбили 15 БПЛА. Ещё пять дронов уничтожили над Белгородской областью, четыре — над Московским регионом, два — над Саратовской областью, по одному — над Калужской областью и Чёрным морем.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к Москве сбиты четыре украинских беспилотника. Подробностей он не привёл.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проинформировал, что два беспилотника сбиты над Балашихой и один — над микрорайоном Южная Битца в Ленинском районе. По предварительным данным, добавил он, пострадавших нет.

Беспилотник также сбили в Калужской области над окраиной Обнинска, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о ликвидации в регионе нескольких БПЛА.