Москва, 14 марта, 2025, 11:33 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы писали про кладбищенские букеты на 8 марта, урок с порно и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Центральный федеральный округ

Два года назад из секс-шопа в подмосковном Пушкино украли вибратор. Вряд ли воришка теперь мог подумать, что его задержат. Но полиция вычислила преступника. На удивление, им оказался огромный бодибилдер, работающий охранником. Он уже признался в краже и ждет суда. Полиции он отказался пояснить, зачем украл вибратор, удивляется «Москвач +».

Северо-Западный федеральный округ

В Петербурге случилась не менее замысловатая кража и тоже с романтической подкладкой. В Международный женский день рано утром пара приехала на одно из кладбищ города и стала воровать венки. В машину успели загрузить двенадцать, когда грабителей задержал наряд полиции. Составлен протокол за мелкое хулиганство, знает «Питер Live».

В селе Куркино недалеко от Вологды мужчина опоздал в магазин за спиртным. Ему отказались продать бутылку. В ответ мужчина достал свою, с «коктейлем Молотова», крикнул продавцам, чтобы вышли, и поджег магазин, пишет «Город Че». Интересно, откуда у него «коктейль Молотова»? Заранее готовился к отказу?

Приволжский федеральный округ

«Добрые и веселые пермские новости» передают невеселую историю из Лысьвы. Житель слепил из снега огромного удава, сфотографировал и выложил в соцсетях, прибавив, что потратил на скульптуру половину дня, а ее почти никто не видит.

Похожая история произошла в Пензе. Жительница города разместила в соцсети порноснимки, посчитав их веселыми. Но «Пенза — для грустных», считает канал «Пенза для грустных». Поэтому на женщину подали жалобу, на нее завели уголовное дело. По ее словам, она просто хотела посмеяться. Правда это или нет, будет решать суд.

В Прикамье мужчина не смог купить билет, потому что не было денег, и отправился к своей даме сердца в вагоне с углем. Его обнаружили и оштрафовали. «Штрафовать за такой поступок во имя светлого чувства — немного бессердечно», — считает «Пермский глобус».

В Казани появилась еще одна вещь со вкусом чак-чака. На сей раз пиво! В напитке кроме ноток чак-чака есть нотки кофе и шоколада. «На всякий случай напоминаем — увлекаться не стоит», — пишет «Итиль».

Южный федеральный округ

В нефтекамской школе разгорелся скандал: учитель физики и технологий случайно устроил порнопоказ прямо на уроке. Педагог забыл выключить проектор, и откровенный контент с экрана его компьютера стал транслироваться на большой экран. Учитель счел за лучшее уволиться, пишет Mkset.ru. Но прокуратура всё равно изучает браузер, чтобы понять, случайно ли педагог просматривал недетские материалы или не совсем.

ООН перестала считать Волгоград миллионником. Дело в мелочи: не хватает 8 тысяч человек. «Интересно, как они нас считали? Поди, по спутнику каждого отслеживали», — удивляется «Сталингумрак» и отмечает, что от статуса миллионника город не избавить: если что, он просто присоединит близлежащие поселки.

Северо-Кавказский федеральный округ

Кража по-ставропольски: мужчина украл у соседней бабушки из погреба канистру с десятью литрами вина и выпил с другом, а когда она кончилась на следующий день, украл еще одну. Сумму ущерба пенсионерка оценила в 8 тысяч рублей, пишет «Нетипичный Ставрополь».

Уральский федеральный округ

Екатеринбургские онкологи спасли шимпанзе, которая заболела редким видом рака. Врачи приехали в зоопарк и провели хирургическую операцию. Шимпанзе чувствует себя отлично. «Тот случай, когда не надо стоять в очередях за талончиком к врачу, а оперируют буквально на дому», — комментирует ЕАН.

«Столица деревень» сообщает, что сказку «Конек-горбунок» переведут на сибирско-татарский язык. Переводчик — мужчина из деревни Топкинской, с издательством договоренность уже есть, но дело идет не быстро. Переводчик говорит, что выдержать рифму и ритм сложно, потому что в сказке много устаревших оборотов.

Сибирский федеральный округ

В Абакане водитель устроил катастрофический страйк. Он повредил сразу пять припаркованных автомобилей. Как показало медосвидетельствование, у 39-летнего водителя норма алкоголя была превышена в несколько раз, не удивляется «Узник Абакана». Теперь он не только будет пешеходом в ближайшие пару лет, но и ответит за серьезные повреждения чужих автомобилей.

«Страновед» передает, что в Кемеровской области на шахте уже десять лет работает собака по имени Сергей Александрович. Пес ловит грызунов в забое, охраняет шахтерские пайки. Под землей собака обычно ходит по всем местам и за это ее называют и. о. начальника шахты.

Бийчанин своровал из цветочного магазина большого подарочного медведя, воспользовавшись тем, что флорист собирала букет. Мужчину скоро задержали. Интересно его признание. Он сказал, что взял медведя, чтобы потом кому-нибудь подарить, пишет «Деловой Бийск». Кому именно, сразу не решил.

«Зона 54» узнала, что Новосибирск будет отмечать День Победы без наружной рекламы на улицах. Все рекламные баннеры и вывески в центре заменят на тематические полотна с историческими фактами. Коммерческой рекламы в дни празднования в центре не будет.

Дальневосточный федеральный округ

В Приморье разыгралась таинственная история. Как сообщает «Сводка25», в Уссурийске мужчина вышел покурить на улицу, выбросил папиросу и побежал, чтобы врезаться головой в заднее стекло легковушки. Оступился он или специально влетел — в Приморье гадают уже несколько дней.

«Право руля!» рассказывает, что приморские сапсерферы впервые за несколько лет не смогли угнать льдину. По традиции они открывают этим сезон. Им пришлось грести около трех часов до предполагаемого места льдины. Но ее там не оказалось — растаяла, а новую активисты найти не смогли.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 21 марта.