Будапешт, 14 марта, 2025, 11:27 — ИА Регнум. Брюссель пообещал Украине принять её в состав Европейского союза (ЕС), если она продолжит воевать с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Сегодня официальная позиция Брюсселя заключается в том, что Украина должна быть принята в ЕС как можно быстрее. Подразумевается, что это должно произойти в течение года или двух. Европейские лидеры решили, что Украина должна продолжать военные действия против России в обмен на ускоренное членство в ЕС», — отметил он.

При этом Орбан уверен, что поспешное членство Украины в ЕС нанесёт вред объединению в таких областях, как экономика, рынок труда, здравоохранение, общественная безопасность, охрана границ и национальная оборона. По его словам, это разрушит весь Евросоюз.

«Венгрия не допустит, чтобы такое решение принималось несколькими умниками в Брюсселе на бумаге без учёта мнения всех стран», — добавил глава венгерского правительства.

Орбан также уточнил, что Северная Македония, Сербия и Черногория гораздо лучше готовы к вступлению в ЕС, поэтому сперва следует принять и интегрировать в объединение именно их.

Как передавало ИА Регнум, Венгрия стала единственной из стран — членов ЕС, которая не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. План милитаризации Европы (ReArm EU) и расширения помощи Украине на общую сумму €800 млрд, предложенный Еврокомиссией, поддержали 26 стран из 27. Лидеры ЕС намерены продолжить обсуждение темы на саммитах в марте и июне.

Орбан после завершения внеочередного саммита ЕС заявил, что перед тем, как принять решение о финансовой поддержке Киева со стороны европейского сообщества, Будапешт проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что подобное решение нельзя принимать «через головы людей».