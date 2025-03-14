Ростов-на-Дону, 14 марта, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова заключил под стражу на два месяца бывшего главу городского управления МВД Сергея Шпака, подозреваемого в получении взяток и мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

ГУ МВД России по Ростовской области Сергей Шпак

«Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 14 марта 2025 года Шпаку Сергею Валерьевичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть по 11 мая 2025 года включительно», — говорится в сообщении.

13 марта в Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали экс-начальника УМВД Шпака. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, занимая пост начальника отдела полиции в 2017 году, Шпак получил взятку в виде оплаченных путёвок на сумму свыше 263 тысяч рублей в обмен на покровительство одной из компаний.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале военный суд Москвы арестовал генерал-майора Росгвардии Константина Рябых по делу о получении взятки в размере 15 миллионов рублей. По версии следствия, экс-глава одного из департаментов ведомства подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).