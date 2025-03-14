Путин и саудовский принц обсудили украинский кризис, пишет СМИ
SPA: Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили украинский кризис
Эр-Рияд, 14 марта, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом Аль Саудом обсудил украинский кризис. Об этом сообщило саудовское агентство SPA.
«В ходе разговора были рассмотрены существующие области сотрудничества между двумя странами и пути их развития, а также рассмотрены усилия, предпринятые для разрешения украинского кризиса», — передает агентство.
Также в ходе беседы наследный принц подтвердил приверженность Саудовской Аравии приложению всех усилий для содействия диалогу и достижения политического решения кризиса на Украине.
Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор с наследным принцем Путин провел 13 марта. Российский лидер поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с наступлением месяца Рамадан и передал добрые пожелания королю Салману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду.
В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия в рамках «ОПЕК плюс». Стороны также подтвердили высокий уровень сотрудничества и намерение продолжать его развивать в духе дружбы и конструктива.
Мухаммед Бен Сальман подчеркнул важность урегулирования конфликта на Украине и выразил готовность к нормализации отношений между Россией и США. В свою очередь Путин высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии, в частности создание условий для переговоров в Эр-Рияде 18 февраля.
18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли переговоры России и США. Делегации двух стран встретились для обсуждения важных тем в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.
Предыдущий разговор Путина с наследным принцем состоялся 20 февраля. В октябре 2024 года российский лидер отмечал, что у него сложились добрые отношения с королем Саудовской Аравии и дружеские отношения с наследным принцем. Он также подчеркивал, что эта страна является «комфортным» местом для проведения переговоров с США.