Эр-Рияд, 14 марта, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом Аль Саудом обсудил украинский кризис. Об этом сообщило саудовское агентство SPA.

Алексей Никольский/РИА Новости

«В ходе разговора были рассмотрены существующие области сотрудничества между двумя странами и пути их развития, а также рассмотрены усилия, предпринятые для разрешения украинского кризиса», — передает агентство.

Также в ходе беседы наследный принц подтвердил приверженность Саудовской Аравии приложению всех усилий для содействия диалогу и достижения политического решения кризиса на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, телефонный разговор с наследным принцем Путин провел 13 марта. Российский лидер поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с наступлением месяца Рамадан и передал добрые пожелания королю Салману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду.

В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия в рамках «ОПЕК плюс». Стороны также подтвердили высокий уровень сотрудничества и намерение продолжать его развивать в духе дружбы и конструктива.

Мухаммед Бен Сальман подчеркнул важность урегулирования конфликта на Украине и выразил готовность к нормализации отношений между Россией и США. В свою очередь Путин высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии, в частности создание условий для переговоров в Эр-Рияде 18 февраля.

18 февраля в столице Саудовской Аравии прошли переговоры России и США. Делегации двух стран встретились для обсуждения важных тем в одном из дворцов саудовской королевской семьи — Дирия в комплексе Альбасатин в Эр-Рияде.

Предыдущий разговор Путина с наследным принцем состоялся 20 февраля. В октябре 2024 года российский лидер отмечал, что у него сложились добрые отношения с королем Саудовской Аравии и дружеские отношения с наследным принцем. Он также подчеркивал, что эта страна является «комфортным» местом для проведения переговоров с США.