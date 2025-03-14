Лондон, 14 марта, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Банкир Вячеслав Платон, которого обвиняют в отмывании денег и мошенничестве, был задержан в Великобритании для экстрадиции в Молдавию. Об этом сообщила на своем сайте Генеральная прокуратура республики.

Кадр из видео Вячеслав Платон

«Компетентные органы Великобритании уведомили генеральную прокуратуру Республики Молдова о задержании Вячеслава Платона в соответствии с запросом, поданным 25 сентября 2024 года», — говорится в сообщении молдавского ведомства.

Уточняется, что в настоящее время молдавские прокуроры «находятся в постоянном контакте» со своими британскими коллегами для завершения необходимых процедур, чтобы задержанный мог предстать перед молдавским правосудием.

Ранее Платона обвинили в выводе из России свыше 48 млрд рублей. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на банковские счета нерезидентов с представлением подложных документов»). Уголовное дело о выводе из РФ денежных средств в особо крупном размере организованной группой было передано в Преображенский районный суд Москвы.

Уточнялось, что рассмотрение дела по существу пройдёт в отсутствии фигуранта, поскольку замгенпрокурора Молдавии отказано в его экстрадиции в Россию.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля 2023 года Тверской районный суд Москвы признал Платона виновным в выводе из России более 126 млрд руб. и заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы со штрафом в размере 2,5 млн рублей. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, фактическим владельцем которого является бизнесмен.

На основании собранных следствием доказательств в ходе судебного процесса установлено, что в период с 2013 по 2014 год Платон, будучи владельцем молдавского банка АО КБ «Молдиндконбанк», вместе с сообщниками создал преступное сообщество для вывода денежных средств из РФ в иностранные государства.