Хельсинки, 14 марта, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Финский суд вынес гражданину России Воиславу Тордену (Яну Петровскому) пожизненный приговор за военные преступления, якобы совершённые на Украине в 2014 году. Об этом сообщила адвокат россиянина Наталия Мальгина «РИА Новости».

IMAGO/Markku Ulander/ТАСС Воислав Торден

«Тордена приговорили к пожизненному заключению», — сказала Мальгина.

Окружной суд Хельсинки рассматривал дело Тордена с 5 декабря 2024 года по 31 января текущего года. Обвинение настаивало на пожизненном заключении за пять военных преступлений, которые он якобы совершил, когда был заместителем командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Это поздразделение участвовало в боевых действиях в Донбассе в 2014–2015 годах на стороне ДНР и ЛНР.

Согласно версии обвинения, 5 сентября 2014 года бойцы группы «Русич» уничтожили 22 украинских военных и ранили ещё четверых. При этом они обманули противника, подняв над КПП украинский флаг, а затем обстреляли грузовик и легковой автомобиль, в том числе ракетой.

Торден не признаёт вину. Его защита считает, что россиянин подвергается политическому преследованию, а показания украинских свидетелей искажены.

Как сообщало ИА Регнум, финские правоохранители задержали Тордена в августе 2023 года по запросу украинских властей. В декабре того же года Верховный суд Финляндии не разрешил выдачу россиянина Украине и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы его снова задержали.