Иркутск, 14 марта, 2025, 11:04 — ИА Регнум. Жителя Иркутска, передававшего украинским спецслужбам сведения о военных объектах, приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Иркутской области.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Было установлено, что 53-летний Сергей Брюханов установил контакт с представителями украинской группировки «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вступил в неё, так как разделял её идеологию. Затем он выполнял для террористов различные задания.

В частности, россиянин наносил в городе символику группировки, собирал и передавал информацию о расположении стратегических объектов Минобороны, военкоматов и воинских частей, фотографировал и составлял схемы расположения объектов с камерами видеонаблюдения, входы и выходы. Кроме того, Брюханов пытался склонить знакомых и родственников к вступлению в запрещённую организацию, а также вовлекал их в незаконную деятельность.

«Житель Иркутска признан виновным в совершении государственной измены, содействии террористической деятельности, пропаганде терроризма, а также в участии в деятельности террористической организации», — говорится в сообщении.

Мужчину осудили по ст. 275, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Согласно приговору 2-го Восточного военного окружного суда Брюханов проведёт первые четыре года в тюрьме, а затем ещё 10 — в колонии строгого режима. Кроме того, ему на два года запретят публиковать материалы в Сети и на один год ограничат свободу.

Ранее в этот день стало известно о задержании и аресте в Крыму жителя Керчи, подозреваемого в государственной измене. По данным ФСБ, 29-летний мужчина по заданию Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины собрал и передал сведения о состоянии объектов критической инфраструктуры региона. В частности, подозреваемый собирал информацию о Феодосийской нефтебазе, военном аэродроме, Крымском мосте. Противник использовал её для нанесения ракетных ударов.

Накануне, 13 марта, ФСБ показала кадры задержания и допроса в Первоуральске россиянина, завербованного спецслужбами Украины. Подозреваемый по заданию кураторов рассылал посылки с взрывными устройствами по адресам, где проживают российские военнослужащие, участвующие в спецоперации, и госслужащие.