Вашингтон, 14 марта, 2025, 11:05 — ИА Регнум. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц не исключил закрепления за Россией территорий Донбасса и Крыма в будущем соглашении по урегулированию конфликта на Украине. Об этом Уолтц заявил в интервью Fox News.

Макс Ветров/РИА Новости

«Вы не ошибаетесь ни в чём из этого. Мы обсуждаем все эти вещи с обеими сторонами: с русскими и с украинцами», — сказал Уолтц на вопрос журналиста о членстве Украины в НАТО, возможности закрепления суверенитета России над Донбассом и другими территориями, сделку Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам, а также возможное присутствие европейских сил на Украине.

Уолтц подчеркнул, что США активно работают над тем, чтобы сблизить позиции сторон.

13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к прекращению огня, но есть нюансы, которые требуют решения.

Российский лидер поинтересовался, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто потом будет «на кого сваливать нарушение этой договоренности». Есть вероятность того, что Киев может воспользоваться перемирием в 30 суток, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации в стране, добавил глава государства.

По словам президента, все эти вопросы требуют кропотливого исследования с обеих сторон.

Как передавало ранее ИА Регнум, 11 марта по итогам переговоров США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия) киевский режим выразил готовность принять предложение о немедленном прекращении огня на 30 дней при согласии России. Также обсуждались «гуманитарные усилия», в частности, обмен военнопленными и освобождение удерживаемых гражданских лиц.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее не хотел мира на Украине, однако теперь он ответил согласием, заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер призвал подождать и посмотреть на дальнейшие действия сторон конфликта.

Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие, подчёркивал неоднократно Путин. Как отмечал глава государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Также президент указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой Киевом территории должны быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан.