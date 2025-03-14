Рим, 14 марта, 2025, 10:59 — ИА Регнум. Потеря Суджи в Курской области является катастрофическим поражением Вооружённых сил Украины (ВСУ) и может привести к краху киевского режима Владимира Зеленского. Об этом пишет итальянский портал L’Antidiplomatico.

Александр Харченко/РИА Новости

«Освобождение Суджи в Курской области является катастрофическим поражением для всей политической и военной линии Зеленского, которое может ознаменовать политический конец и его, и всего его окружения», — указано в публикации.

В материале также уточняется, что провал ВСУ в Курской области случился в самый неподходящий для Киева момент, а именно когда идут переговоры о прекращении огня, на которых Зеленскому нужны были козыри. Портал назвал освобождение Суджи «пощёчиной Зеленскому» и резюмировал, что теперь о переговорах с Россией с позиции силы не может быть и речи.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта ВС России освободили город Суджу, а также населённые пункты Меловой и Подол в Курской области. Общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили более 67 150 военных. В этот же день спасатели, военнослужащие и добровольцы эвакуировали 90 человек, находившихся в оккупированных ВСУ населённых пунктах Суджанского района. Их доставили в пункты временного размещения.

Вечером 12 марта президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер действий украинских войск и иностранных наёмников.