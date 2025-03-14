Курск, 14 марта, 2025, 11:08 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых зафиксированы точные удары FPV-дронов центра «Рубикон» по технике украинских боевиков, покидающих курское приграничье.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Наши дроноводы продолжают громить колонны отступающего противника. Расчеты FPV-дронов Центра «Рубикон» поразили автомобильную технику подразделений ВСУ, бегущих из курского приграничья», — говорится в сообщении к опубликованными кадрами.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3953200" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уничтожение колонны ВСУ расчетами Центра «Рубикон» в Курской области

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс заявил, что бойцы ВСУ, покидая Курскую область, оставили российским военным ценные образцы западной бронетехники. По его словам, среди трофеев оказались американские танки M1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и гаубицы M777.

12 марта президент России Владимир Путин на совещании с командованием курской группировки подчеркнул, что российским войскам необходимо в кратчайшие сроки полностью разгромить противника, укрепившегося на территории Курской области, и рассмотреть возможность создания зоны безопасности вдоль государственной границы.

13 марта российские войска освободили город Суджа в Курской области. С начала боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 67 150 военных.