Нью-Йорк, США, 14 марта, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Пошлины в 200% на вина из Европы окажут разрушительное воздействие на американских виноделов, рестораторов и дистрибьюторов. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ранее президент США Дональд Трамп в ответ на 50%-ные пошлины Европейского союза (ЕС) на виски пригрозил ввести 200%-ные тарифы на вина, шампанское и прочие алкогольные напитки из европейских стран.

«Мне кажется, что люди не понимают, насколько инфраструктура потребления вина зависит от продаж европейских напитков. Если вывести их из этого уравнения, то вы снизите возможности покупать вина из других регионов. Вы наносите урон не только европейским винам, вы снижаете возможности для американцев покупать американские вина», — приводит издание слова владельца крупного винного магазина в Нью-Йорке Криса Леона.

По его словам, большинство производителей вин зависят от тесно взаимосвязанной цепочки компаний, в том числе дистрибьюторов, розничных магазинов и ресторанов.

В газете также уточнили, что в настоящее время винная сфера США и так переживает не лучшие времена из-за постоянного снижения продаж и закрытия местных виноделен. По данным издания, всё это происходит по множеству причин, начиная от природных катастроф и аномальной погоды, заканчивая пропагандой здорового образа жизни среди населения.

«Эти пошлины, если они будут введены, просто уничтожат популярные рестораны и магазины в каждом городе Америки. Невозможно переоценить, как много ресторанов зависят от прибыли, которую приносит эта продукция», — сообщил NYT глава Винного торгового альянса США Бен Анефф.

В издании также добавили, что существует и альтернативная точка зрения, согласно которой высокие пошлины отразятся только на малом бизнесе, а крупные производители, напротив, сумеют приспособиться к новым условиям и выиграть от них экономически.

Как передавало ИА Регнум, в январе Трамп анонсировал введение импортных пошлин против товаров из Евросоюза. Своё решение он объяснил «ужасным» отношением европейцев к США. В частности, глава Белого дома подчеркнул, что в ЕС нет спроса на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что Евросоюз примет жёсткие и пропорциональные меры в ответ на такой шаг США. Она отметила, что страны Европы готовы бороться за свои экономические интересы, а также защищать работников и предприятия. По её словам, пошлины и налоги не обернутся ничем хорошим ни для бизнеса, ни для потребителей.