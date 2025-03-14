Пекин, 14 марта, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Китай, Россия и Иран на встрече в Пекине по иранской ядерной проблеме выступили за отмену всех односторонних незаконных санкций. Об этом заявил замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй.

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«Господин (замглавы МИД РФ Сергей) Рябков, господин (замминистра иностранных дел Ирана Казем) Гарибабади и я провели углубленный обмен мнениями. Мы подчеркиваем необходимость положить конец всем незаконным санкциям», — сказал Ма Чжаосюй.

По его словам, Москва и Тегеран также выразили признательность Китаю за конструктивную роль и организацию встречи в Пекине.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта Рябков обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали урегулирование вокруг иранской ядерной программы.

Во время диалога обсуждались вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес, в том числе в свете продолжающей работу сессии Совета управляющих МАГАТЭ, а также применительно к международным усилиям по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. По итогам стороны зафиксировали настрой на дальнейшее укрепление координации в русле решений руководства двух стран.

Ранее 25 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров по приглашению своего коллеги из Ирана Аббаса Аракчи посетил Тегеран с рабочим визитом. Стороны в том числе обсудили отношения между странами, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

4 марта Bloomberg написало, что администрация американского президента Дональда Трампа попросила Россию выступить посредником в переговорах с Ираном, на что Москва согласилась. Отмечалось, что Вашингтон хочет обсудить с Тегераном ядерную программу исламской республики и поддержку Ираном антиамериканских сил в регионе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 марта заявил, что тема Ирана была затронута в ходе переговоров представителей России и США в Эр-Рияде 18 февраля, однако её не обсуждали детально. Он также отметил, что проблемы Вашингтона и Тегерана должны решаться исключительно путём переговоров.

В мае 2018 года Трамп во время своего первого президентского срока подписал указ о выходе США из сделки по иранской ядерной программе. Его администрация также ввела санкции против энергетического, нефтехимического и финансового секторов Ирана.