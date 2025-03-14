КНР, Россия и Иран выступили за отмену всех незаконных санкций
Пекин, 14 марта, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Китай, Россия и Иран на встрече в Пекине по иранской ядерной проблеме выступили за отмену всех односторонних незаконных санкций. Об этом заявил замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй.
«Господин (замглавы МИД РФ Сергей) Рябков, господин (замминистра иностранных дел Ирана Казем) Гарибабади и я провели углубленный обмен мнениями. Мы подчеркиваем необходимость положить конец всем незаконным санкциям», — сказал Ма Чжаосюй.
По его словам, Москва и Тегеран также выразили признательность Китаю за конструктивную роль и организацию встречи в Пекине.
Как передавало ИА Регнум, 7 марта Рябков обсудил с послом Ирана в Москве Каземом Джалали урегулирование вокруг иранской ядерной программы.
Во время диалога обсуждались вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес, в том числе в свете продолжающей работу сессии Совета управляющих МАГАТЭ, а также применительно к международным усилиям по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. По итогам стороны зафиксировали настрой на дальнейшее укрепление координации в русле решений руководства двух стран.
Ранее 25 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров по приглашению своего коллеги из Ирана Аббаса Аракчи посетил Тегеран с рабочим визитом. Стороны в том числе обсудили отношения между странами, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.
4 марта Bloomberg написало, что администрация американского президента Дональда Трампа попросила Россию выступить посредником в переговорах с Ираном, на что Москва согласилась. Отмечалось, что Вашингтон хочет обсудить с Тегераном ядерную программу исламской республики и поддержку Ираном антиамериканских сил в регионе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 марта заявил, что тема Ирана была затронута в ходе переговоров представителей России и США в Эр-Рияде 18 февраля, однако её не обсуждали детально. Он также отметил, что проблемы Вашингтона и Тегерана должны решаться исключительно путём переговоров.
В мае 2018 года Трамп во время своего первого президентского срока подписал указ о выходе США из сделки по иранской ядерной программе. Его администрация также ввела санкции против энергетического, нефтехимического и финансового секторов Ирана.