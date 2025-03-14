Тюмень, 14 марта, 2025, 10:43 — ИА Регнум. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск грузовик врезался в автомобили МЧС и ДПС, которые находились на месте аварии с участием автобуса и «Газели». В результате этого ДТП один человек погиб, еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Кадр из видео

«На автодороге развернуло автобус «Ютонг», в котором ехали 29 пассажиров, произошло столкновение с автомобилем «Газель Некст». После ДТП в автомобили спецслужб, прибывших на место трагедии, въехал большегруз «Скания», водитель которого не смог вовремя затормозить», — говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции.

По данным ведомства, в аварии погиб 44-летний водитель «Газели» из Тюмени. Травмы получили трое пассажиров автобуса: мужчины 1993 и 2006 годов рождения и женщина 1986 года рождения. Кроме того, повреждены два автомобиля МЧС и патрульная машина ДПС «Лада Веста». Во втором ДТП обошлось без пострадавших.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3953196" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ДТП на 219-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск

В настоящее время движение организовано в реверсивном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции контролируют ситуацию и регулируют транспортные потоки. В обоих направлениях наблюдается скопление машин, в ближайшее время затор будет устранен.

Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее снижать скорость при подъезде к месту аварии.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 12 февраля произошло ДТП на 120-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленинградской области, неподалеку от деревни Иссад. Грузовик столкнулся с частным пассажирским автобусом, в результате чего погиб водитель микроавтобуса. После аварии медицинская помощь потребовалась 15 пострадавшим, среди которых был ребенок. Все пострадавшие были госпитализированы в Волховскую межрайонную больницу, за исключением одного пассажира, который отказался от госпитализации.