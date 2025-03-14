Нижний Новгород, 14 марта, 2025, 10:24 — ИА Регнум. Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде приостановил работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Роман Владимиров/РИА Новости

«Временные ограничения в 09:57 МСК на приём и выпуск ВС введены в нижегородском аэропорту Стригино», — отметил Кореняко.

Он пояснил, что решение принято с целью обеспечения безопасности полётов.

Утром 14 марта временные ограничения вводились на работу московского аэропорта Внуково и калужского аэропорта Грабцево. В целях безопасности Внуково приостановил приём и отправку рейсов в 06:13 МСК, Грабцево — в 05:25 МСК. Ограничения действовали до 07:27 МСК, за это время четыре рейса, следовавших во Внуково, приземлились на запасном аэродроме, информировала Росавиация.

Кроме того, действовали ограничения в аэропорту Сочи — с 02:53 МСК до 03:25 МСК.

Как сообщало ИА Регнум, нижегородский аэропорт приостанавливал работу 11 марта в период массированной атаки украинских дронов на Московский регион. В тот день в общей сложности 83 борта ушли на запасные аэродромы, временно не принимали и не отправляли рейсы также столичное аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, а также воздушная гавань Туношна в Ярославле.