Симферополь, 14 марта, 2025, 10:22 — ИА Регнум. В Крыму объявили воздушную опасность. Об этом сообщили в МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Экстренная информация: воздушная опасность в Республике Крым», — говорится в сообщении в приложении ведомства.

Сообщение поступило в 10:08 мск 14 марта. Крымчан призвали быть бдительными.

Подробностей о происшествии не приводится. В оперштабе Крымского моста об ограничениях и затруднениях движения не сообщали.

Это не первое подобное предупреждение с полуночи. Экстренные службы 14 марта уже дважды объявляли в регионе ракетную угрозу — в 00:02 мск в 2:43 мск.

Как сообщало ИА Регнум, на Крымском мосту ночью 14 марта временно перекрыли движение автотранспорта. Сообщение об этом поступило в 02:41 мск. Причины для принятия такого решения не указывались. Всех, кто находился на мостовом переходе, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 03:11 движение по мосту восстановили.

Днём 26 января ракетную тревогу объявляли власти Севастополя. До этого губернатор города Михаил Развожаев 21 января объявлял воздушную тревогу. Режим опасности действовал около получаса.

Ранним утром 13 февраля с разницей в несколько минут в Липецкой области были объявлены жёлтый, а потом красный уровень опасности атаки БПЛА. Режим воздушной опасности ввели на территории всего региона.