Лос-Анджелес, США, 14 марта, 2025, 10:26 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всухую проиграл команде «Лос-Анджелес Кингз». Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе 14 марта, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

: Eric Thayer/AP/TASS

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 18 минут 37 секунд игрового времени и не нанёс ни одного броска по воротам соперников. Это случилось впервые с первого матча текущего сезона НХЛ. 13 октября 2024 столичный клуб проиграл на своём льду «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:5.

В составе победителей отличились Уоррен Фогель (14-я минута), Кевин Фиала (42) и Куинтон Байфилд (42).

«Лос-Анджелес» с 79 очками занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Вашингтон» с 94 очками лидирует в Столичном дивизионе. Команда прервала победную серию, которая насчитывала пять матчей.

15 марта «Вашингтон» проведет выездную игру с «Сан-Хосе Шаркс». В это же день «Лос-Анджелес» примет «Нэшвилл Предаторз».

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта Овечкин сделал три результативные передачи в матче против «Анахайм Дакс», увеличив свой счет до 1603 очков в регулярных чемпионатах НХЛ (886 голов и 717 передач). Однако это не позволило ему подойти ближе к снайперскому рекорду канадского форварда Уэйна Гретцки — 894 гола в регулярных чемпионатах лиги.

Матч с «Анахаймом» стал для Овечкина 1475‑м. По его результатам он вышел на чистое 28-е место в списке лучших игроков в истории по количеству сыгранных матчей в НХЛ.

В матче против «Сиэтл Кракен» 9 марта Овечкин забросил 886-ю шайбу.