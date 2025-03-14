Вашингтон, 14 марта, 2025, 10:16 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставили российской армии лучшие образцы своего вооружения, сбежав из Курской области. Об этом пишет обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс в своей статье.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Тяжёлое вооружение, которое они не смогли забрать с собой, они просто бросили, оставив его русским. В качестве трофеев были оставлены лучшие единицы техники и артиллерии, принадлежавшие сильным бригадам ВСУ», — отметил он.

По словам Экса, в Курской области были брошены американские танки M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицы M-777.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта Вооруженные силы РФ освободили город Суджу в Курской области. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 67 150 военных.

Вечером 12 марта президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов в Курской области. Он поручил военным в кратчайшие сроки завершить разгром ВСУ в приграничье и обеспечить зону безопасности, а также указал на террористический характер действий украинских войск и иностранных наёмников.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил, что российские войска освободили более 86% от площади, ранее занятой украинскими военными в Курской области. Всего в ходе наступательных действий было освобождено более 1,1 тыс. кв. км территории.